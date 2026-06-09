Экс-главе воронежской дирекции единого заказчика капстроительства продлили арест

К моменту истечения очередного срока ареста господин Ким проведет в СИЗО год. Его и на тот момент руководителя управления строительной политики Воронежа Евгения Шишкина задержали прошлым летом по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства реконструкции набережной в Воронеже. По версии регионального УМВД, при возведении амфитеатра на Адмиралтейской площади использовался метод монолитного строительства на месте, что не соответствовало условиям контракта. Реальная стоимость работ составила 7,4 млн руб., тогда как контракт предусматривал 44,6 млн руб.