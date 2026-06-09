Россельхознадзор нашел антибиотики в продуктах курской фабрики «Красная поляна»

В продукции крупной курской птицефабрики — ООО АПК «Красная поляна» — обнаружены следы лекарственных препаратов. Предприятию выдали требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства. Материалы проверки также направлены в курскую прокуратуру. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.