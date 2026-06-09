Мобильный интернет ускорили в пяти сёлах Городецкого и Балахнинского районов

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, спрос на качественный мобильный интернет в сельской местности постоянно растёт. Люди всё чаще переезжают за город или подолгу там живут, но при этом хотят оставаться на связи, работать удалённо, смотреть стримы и пользоваться мессенджерами наравне с жителями мегаполисов. Модернизация сети в этих локациях позволила существенно увеличить пропускную способность каналов.