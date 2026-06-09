Россиянин за два месяца доехал до Дубая на «семёрке»

Перед началом путешествия Иван решил не покупать дорогостоящий международный автомобильный паспорт. Вместо этого он оформлял временный ввоз транспортного средства на границах разных стран. Однако на его пути возникли трудности. На грузинской границе возникли вопросы из-за надписей и наклеек на автомобиле, которые оставили его друзья и знакомые. Чтобы продолжить путь, Ивану пришлось оттереть пожелания и снять все наклейки. Правда, по выезду из Грузии «семёрка» снова покрылась напутствиями и автографами.