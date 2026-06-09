Россиянин за два месяца доехал до Дубая на «семёрке»

Блогер из Ставропольского края Иван Кочетков отправился в путешествие в Дубай на своем автомобиле «Жигули» 2007 года выпуска, который он приобрёл за 57 тысяч рублей. Этот необычный маршрут, который занял около двух месяцев, пролегал через несколько стран Ближнего Востока. О своем приключении Иван рассказал порталу 360.ru.
Идея такого путешествия возникла у него еще зимой. Его вдохновил контраст между старенькой отечественной машиной и одним из самых роскошных городов мира. «Почему именно Дубай? Почему именно “Жигули”? Это самая дешёвая машина, которую я купил за 57 тысяч рублей, и один из самых дорогих городов мира», — поделился молодой человек.
Перед началом путешествия Иван решил не покупать дорогостоящий международный автомобильный паспорт. Вместо этого он оформлял временный ввоз транспортного средства на границах разных стран. Однако на его пути возникли трудности. На грузинской границе возникли вопросы из-за надписей и наклеек на автомобиле, которые оставили его друзья и знакомые. Чтобы продолжить путь, Ивану пришлось оттереть пожелания и снять все наклейки. Правда, по выезду из Грузии «семёрка» снова покрылась напутствиями и автографами.
Самым сложным участком поездки стал Ирак. Из-за невыносимой жары и сильного переутомления Иван потерял сознание прямо за рулём. К счастью, его автомобиль выдержал все испытания и не сломался. «Эта машина — настоящая загадка. Каждый новый звук в двигателе заставлял меня волноваться, что она может подвести», — признался путешественник.
Кульминацией его приключения стала поездка в Дубай. Одним из самых ярких моментов для Ивана стала встреча рассвета у знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа. Он провёл несколько часов, наслаждаясь захватывающим видом и делясь впечатлениями с родными по телефону.
Сейчас Иван продолжает свой отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и уже думает о новых автомобильных путешествиях. Его приключение в Дубае стало не только проверкой на прочность, но и источником незабываемых эмоций и ярких впечатлений.