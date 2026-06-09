Купальщики пожаловались на первые укусы церкарий в нижегородских водоемах

Для защиты от личинок перед погружением в воду стоит нанести на кожу средство на масляной основе либо вазелин — это создаёт барьер, затрудняющий проникновение паразитов. После выхода из водоёма необходимо ополоснуться под душем либо тщательно растереться жёстким сухим полотенцем, а также сменить одежду.