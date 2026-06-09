Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купальщики пожаловались на первые укусы церкарий в нижегородских водоемах

На фоне аномальной жары многие жители региона устремились к водоёмам — именно так ребёнок заразился паразитами после купания в Светлоярском озере.

В соцсетях сообщают о первых случаях заражения церкариозом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».

На фоне аномальной жары многие жители региона устремились к водоёмам — именно так ребёнок заразился паразитами после купания в Светлоярском озере.

Чтобы минимизировать риски, важно уметь распознавать опасные места для купания: тревожный сигнал — густые заросли водорослей на мелководье и присутствие поблизости уток.

Для защиты от личинок перед погружением в воду стоит нанести на кожу средство на масляной основе либо вазелин — это создаёт барьер, затрудняющий проникновение паразитов. После выхода из водоёма необходимо ополоснуться под душем либо тщательно растереться жёстким сухим полотенцем, а также сменить одежду.

При повторном контакте с церкариями реакция организма может оказаться гораздо более выраженной — вплоть до развития анафилактического шока.

Важный элемент общей профилактики — отказ от кормления диких уток в зонах, где купаются люди.

Напомним, что черви церкарии не давали жизни нижегородским купальщикам еще в 2024 году.