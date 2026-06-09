Купальщики пожаловались на первые укусы церкарий в нижегородских водоемах

В соцсетях сообщают о первых случаях заражения церкариозом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
На фоне аномальной жары многие жители региона устремились к водоёмам — именно так ребёнок заразился паразитами после купания в Светлоярском озере.
Чтобы минимизировать риски, важно уметь распознавать опасные места для купания: тревожный сигнал — густые заросли водорослей на мелководье и присутствие поблизости уток.
Для защиты от личинок перед погружением в воду стоит нанести на кожу средство на масляной основе либо вазелин — это создаёт барьер, затрудняющий проникновение паразитов. После выхода из водоёма необходимо ополоснуться под душем либо тщательно растереться жёстким сухим полотенцем, а также сменить одежду.
При повторном контакте с церкариями реакция организма может оказаться гораздо более выраженной — вплоть до развития анафилактического шока.
Важный элемент общей профилактики — отказ от кормления диких уток в зонах, где купаются люди.
Напомним, что черви церкарии не давали жизни нижегородским купальщикам еще в 2024 году.