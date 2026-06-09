Янтарный комбинат заявил о модернизации оборудования для доведения янтаря

Калининградский янтарный комбинат модернизировал один из ключевых производственных этапов — очистку, сортировку и сушку самоцвета. За счёт новых конструкторских решений производительность процессов увеличили вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Специалисты комбината доработали прежнюю конструкцию комплекса для очистки янтаря и сушильных печей. Новое оборудование изготовлено из нержавеющей стали и оснащено автоматизированной системой разгрузки. Кроме того, в полтора раза увеличена вместимость специальных ванн, в которых янтарь очищают от ископаемых фрагментов. Благодаря их новой форме камень сохраняет целостность во время перемещений. Объём очищенного и разделённого по фракциям янтаря, который одновременно можно просушить в печи, увеличили с 3 до 8 м³.
«Доведение янтаря — важнейший этап в производственном процессе. Реновация комплекса позволила вдвое повысить его эффективность. Конструктивные изменения дают возможность за одну рабочую смену доводить весь добытый за день янтарь до нужных параметров по размеру, степени очистки и влажности. С учётом стабильно высокого уровня добычи объём обработки может достигать восьми тонн в день», — отметил заместитель генерального директора по горно-добычному производству — главный инженер Калининградского янтарного комбината Александр Смирнов.
Фото: Калининградский янтарный комбинат.