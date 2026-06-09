Янтарный комбинат заявил о модернизации оборудования для доведения янтаря

Специалисты комбината доработали прежнюю конструкцию комплекса для очистки янтаря и сушильных печей. Новое оборудование изготовлено из нержавеющей стали и оснащено автоматизированной системой разгрузки. Кроме того, в полтора раза увеличена вместимость специальных ванн, в которых янтарь очищают от ископаемых фрагментов. Благодаря их новой форме камень сохраняет целостность во время перемещений. Объём очищенного и разделённого по фракциям янтаря, который одновременно можно просушить в печи, увеличили с 3 до 8 м³.