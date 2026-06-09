В селе Малышева Курганской области трудоустроился земский фельдшер

«Обучаясь в медколледже, на практику приезжала в нашу больницу. Работала в хирургическом, терапевтическом отделениях, в детской консультации. Моя мама — старшая медсестра физиотерапии, именно ее работа и любовь к профессии привели меня в медицину. Моя младшая сестра тоже поступила в медколледж на зуботехника, так что у нас сложилась династия медиков», — рассказала Алина Парфенова.