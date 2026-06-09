В селе Малышева Курганской области трудоустроился земский фельдшер

Новый специалист начал работу в фельдшерско-акушерском пункте села Малышева Каргапольского округа Курганской области по программе «Земский фельдшер». Его реализация соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Каргапольском муниципальном округе.
Выпускница Шадринского филиала Курганского базового медицинского колледжа Алина Парфенова месяц назад приступила к своим обязанностям. Отметим, что единовременная выплата для врачей составляет 1 млн рублей, а в труднодоступных территориях — 1,5 млн рублей. Фельдшерам выплачивают 500 тыс. и 750 тыс. рублей соответственно.
«Обучаясь в медколледже, на практику приезжала в нашу больницу. Работала в хирургическом, терапевтическом отделениях, в детской консультации. Моя мама — старшая медсестра физиотерапии, именно ее работа и любовь к профессии привели меня в медицину. Моя младшая сестра тоже поступила в медколледж на зуботехника, так что у нас сложилась династия медиков», — рассказала Алина Парфенова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.