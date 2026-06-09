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СМИ: после крушения вертолета Apache спецназу США пришлось спасать из воды двух летчиков

Впервые морской беспилотник ВМС США обнаружил и спас двух членов экипажа армейского ударного вертолета Apache, который потерпел крушение недалеко от побережья Омана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным Reuters, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что самолет AH-64 Apache потерпел крушение около трех часов ночи по местному времени во вторник недалеко от побережья Омана во время патрулирования региональных вод.

Причина крушения пока неизвестна, ведется расследование, передает агентство.

Спасательная операция, в ходе которой использовался морской дрон, заняла около двух часов.

Ее, согласно CENTCOM, провела 59-я оперативная группа 5-го флота США, базирующаяся в Бахрейне. Это группа является специализированным подразделением для интеграции беспилотных систем и искусственного интеллекта в повседневные морские операции.

В документе 59-й оперативной группы от июля 2023 года показано несколько морских беспилотников. Каналу CBS News не удалось узнать, какая именно система использовалась при спасении военных у побережья Омана.

Издание подчеркивает, что это первый случай в истории ВМС США, когда морской дрон применялся для спасения людей на воде.

В CENTCOM уверяют, что спасенные члены экипажа находятся «в стабильном состоянии».

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