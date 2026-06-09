СМИ: после крушения вертолета Apache спецназу США пришлось спасать из воды двух летчиков

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Причина крушения пока неизвестна, ведется расследование, передает агентство.
Спасательная операция, в ходе которой использовался морской дрон, заняла около двух часов.
Ее, согласно CENTCOM, провела 59-я оперативная группа 5-го флота США, базирующаяся в Бахрейне. Это группа является специализированным подразделением для интеграции беспилотных систем и искусственного интеллекта в повседневные морские операции.
Издание подчеркивает, что это первый случай в истории ВМС США, когда морской дрон применялся для спасения людей на воде.
В CENTCOM уверяют, что спасенные члены экипажа находятся «в стабильном состоянии».