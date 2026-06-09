Желающих строить ИТ-квартал не нашлось по итогам торгов в Нижнем Новгороде

Начальная цена права на реализацию КРТ составляла 14,8 млн рублей. Подрядчику предстоит возвести на территории порядка 76,5 тысячи «квадратов» коммерческой недвижимости. Офисы будут предназначены для компаний, которые работают в сфере ИИ, интернета вещей и кибербезопасности. Кроме того, исполнителю нужно будет отреставрировать три ОКН и два ценных исторических здания.