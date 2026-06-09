Желающих строить ИТ-квартал не нашлось по итогам торгов в Нижнем Новгороде

Подрядчика, который займется строительством ИТ-квартала в Нижнем Новгороде, не удалось найти по итогам торгов. Об этом сообщается на платформе для проведения аукционов.
На торги по проекту комплексного развития территории под ИТ-квартал не было подано ни одной заявки. Таким образом, торги были признаны несостоявшимися.
Напомним, аукцион на комплексное развитие территории в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда был объявлен в середине мая. Заявки на участие принимали до 9:00 8 июня.
Начальная цена права на реализацию КРТ составляла 14,8 млн рублей. Подрядчику предстоит возвести на территории порядка 76,5 тысячи «квадратов» коммерческой недвижимости. Офисы будут предназначены для компаний, которые работают в сфере ИИ, интернета вещей и кибербезопасности. Кроме того, исполнителю нужно будет отреставрировать три ОКН и два ценных исторических здания.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти предложили землю и льготы под строительство дата-центров.