В Воронеже выполнили третью в истории региона пересадку сердца

Воронежские врачи успешно пересадили сердце 50-летнему мужчине из Рамони. Эта трансплантация главного органа человека стала третьей в истории региона. Операция прошла в стенах ВОКБ № 1 и длилась около четырёх часов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 9 июня.
Проблемы со здоровьем у воронежца начались ещё в 2024 году. Тогда он обратился в районную больницу с жалобами на отёчность в ногах и одышку. Врачи выявили у пациента инфаркт.
Дообследование в ВОКБ № 1 показало, что мужчина страдает от тяжёлого атеросклероза сосудов сердца. Медики уточнили, что при нём кровоток во всех трёх основных коронарных артериях оказывается полностью перекрыт атеросклеротическими бляшками. Пациент выжил благодаря редкой аномалии — дополнительному сосуду.
Спасти мужчину могла только пересадка сердца. Подходящий по всем биометрическим параметрам донорский орган нашёлся через восемь месяцев.
«Мне позвонили ночью, около 23:30, сказали, что есть сердце. Час спустя я уже был на месте. Взяли все анализы, начали готовить к операции. Страха не испытывал, доверился нашим врачам сразу», — поделился пациент.
Операция прошла успешно, и уже через 20 дней мужчину выписали. Сейчас он находится дома, в кругу большой семьи, где подрастают восемь внуков.