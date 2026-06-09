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Бастрыкин затребовал доклад после информации о вспышке инфекции в детском лагере на Куршской косе

Глава СКР ждет подробную информацию из Калининграда.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после массового заболевания в детском лагере на Куршской косе. Об этом сообщает Следком. Уголовное дело, напомним, уже заведено.

Смена лагеря досрочно завершена, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Организованы проверки и эпидрасследование, ведется следствие, взяты пробы воды, продуктов и смывов. Работать в таком режиме начали после многочисленных случаев обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания.

Председатель Следкома РФ поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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