«Сельмаш» отправился по этапу

По версии следствия, в 1998 году он получил статус «вора в законе» и создал в Ростовской области организованную группу, а после занимался координацией ее деятельности, распределял сферы преступного влияния и т. д. Ранее Асоян уже был заочно осужден к 7 годам 6 месяцам тюрьмы за разбой с применением насилия и несколько эпизодов хищения имущества у посетителей «Донавтовокзала», совершенные с 2002 по 2006 годы. Нодари Асоян находится в международном розыске. По данным управления ФСБ по Ростовской области, он скрывается на территории Украины.