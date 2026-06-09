Подпольное общежитие для иностранцев устроили на производстве в Нижнем Новгороде

В ходе рейда по производству полиция выявила 51 нарушение миграционного законодательства. Так, пять человек не встали на миграционный учет. 13 человек уклонились от выезда из РФ по окончании разрешённого срока. 18 иностранцев незаконно работали, 16 из них делали это без патента, еще двое — по профессии, на которую не было разрешения. Кроме того, 15 человек не прошли обязательную дактилоскопию и медосвидетельствование.