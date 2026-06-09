Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено из-за нарушения жилищных прав в Нижнем Новгороде

Управляющая компания прекратила обслуживание дома на улице Ильинской.

Следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о ненадлежащем состоянии объекта культурного наследия — жилого дома на улице Ильинской, а также о нарушении прав граждан, проживающих в нем.

Также стало известно, что управляющая организация прекратила обслуживание дома, а меры по обеспечению надлежащих условий проживания не были приняты.

«В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании, ответственных за надлежащее содержание и своевременный ремонт дома», — говорится в сообщении.

Напомним, что на участке улицы Ильинской ограничили движение.