Уголовное дело возбуждено из-за нарушения жилищных прав в Нижнем Новгороде

Следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
В ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о ненадлежащем состоянии объекта культурного наследия — жилого дома на улице Ильинской, а также о нарушении прав граждан, проживающих в нем.
Также стало известно, что управляющая организация прекратила обслуживание дома, а меры по обеспечению надлежащих условий проживания не были приняты.
«В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании, ответственных за надлежащее содержание и своевременный ремонт дома», — говорится в сообщении.
Напомним, что на участке улицы Ильинской ограничили движение.