«Билайн» открыл доступ к Spotify и Netflix

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оператор связи «Билайн» внедрил «белый VPN» в тариф для своих абонентов, предоставив автоматический доступ к Spotify, Netflix, Brawl Stars и ряду других популярных сервисов, ушедших из России, рассказали РИА Новости в компании.
«Клиенты “Билайна” на актуальной подписке bee с сегодняшнего дня получили доступ к зарубежным сервисам, которые разрешены, но не работают в России — в том числе Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другим. Все заработало автоматически, без доплат и дополнительных условий», — сообщили в компании.
«Идея “белых VPN”… быстро перешла в практику и удобство для пользователей», — добавили там.
Гендиректор компании Сергей Анохин отметил, что есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в России, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников — «это неудобно и не очень справедливо».
Анохин в апреле заявлял РИА Новости, что компания рассматривает возможность реализации «белого списка VPN», идею которого озвучил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»). Как отмечали в компании, инициатива интересна в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России — онлайн-кинотеатрам, нейросетям и прочим продуктам.
Позже, в начале июня, в пресс-службе «Билайна» рассказали РИА Новости, что компания обсуждает с ведомствами открытие доступа к не запрещенным в РФ ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с использованием VPN, например, к зарубежным нейросетям и развлекательным сервисам.