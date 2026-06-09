«Билайн» открыл доступ к Spotify и Netflix

Гендиректор компании Сергей Анохин отметил, что есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в России, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников — «это неудобно и не очень справедливо».