К 290-летию Челябинска: в областной архив переданы уникальные работы и документы писателя и военного журналиста Юрия Либединского

— Писатель очень любил Урал. В своей талантливой мемуаристике, изданной московским и Южно-Уральским издательствами в 60-х годах, он с невероятной теплотой и фотографической точностью описывает Челябинск и его окрестности. Именно поэтому в юбилейный для нашего города год жителям промышленного мегаполиса чрезвычайно важно отождествление фигуры Юрия Николаевича Либединского со своим регионом. Это важно во всех смыслах: для творческого развития региона, формирования гордости за свою малую родину, развития интереса к истории родного края, — подчеркнул ректор института культуры, доктор культурологии, профессор Сергей Борисович Синецкий.