Опубликована программа празднования Дня России 12 июня в Красноярском крае

В День России, 12 июня, по всему Красноярскому краю пройдут десятки праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Предпраздничные активности (до 12 июня):
флешмоб «О России с любовью» (песни и стихи о России);
выставка «Рисуй, Россия!» (рисунки участников в соцсетях и отделениях движения);
игра «Коды России» (6 тематических станций: история, география, спорт, литература).
10−12 июня:
«Кубок Защитников Отечества» в Красноярске — более 100 ветеранов СВО из Сибири.
11−12 июня — акция «Клумбы России» (высадка цветников в цветах триколора в арт-резиденции «Каменка»).
11 июня — вручение первых паспортов 14-летним жителям Красноярска, отличившимся в учёбе, спорте и общественной работе (акция «Мы — граждане России»).
12 июня:
10:00 — вручение памятных медалей курсантам центра «Патриот» на Площади Победы.
11:00 — патриотический фестиваль «Служу России!» на западной стороне острова Татышев (выступления силовиков, концерт, выставки спецтехники, «Хоровод единства»).
15:00 — Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» (творческие коллективы из 7 регионов СФО).
15:00−18:00 — фестиваль русских народных игр на Центральной набережной (классики, цепи, резиночка, городки, лапта и другие).
18:00 — летний фестиваль в парке им. 1 Мая (спорт, VR, мастер-классы, ярмарка, квизы, кино под открытым небом).
Также волонтёры будут вручать ленты-триколоры и рассказывать об истории праздника. В течение июня на краевых киноустановках покажут фильмы «Союз спасения», «Россия: 85 приключений» и «Александр. Невская битва».
Ранее мы сообщали, что фестиваль русских народных игр пройдёт в Красноярске в День России.