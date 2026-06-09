Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликована программа празднования Дня России 12 июня в Красноярском крае

12 июня на разных площадках региона развернутся фестивали, концерты и народные гуляния.

В День России, 12 июня, по всему Красноярскому краю пройдут десятки праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Предпраздничные активности (до 12 июня):

флешмоб «О России с любовью» (песни и стихи о России);

выставка «Рисуй, Россия!» (рисунки участников в соцсетях и отделениях движения);

игра «Коды России» (6 тематических станций: история, география, спорт, литература).

10−12 июня:

«Кубок Защитников Отечества» в Красноярске — более 100 ветеранов СВО из Сибири.

11−12 июня — акция «Клумбы России» (высадка цветников в цветах триколора в арт-резиденции «Каменка»).

11 июня — вручение первых паспортов 14-летним жителям Красноярска, отличившимся в учёбе, спорте и общественной работе (акция «Мы — граждане России»).

12 июня:

10:00 — вручение памятных медалей курсантам центра «Патриот» на Площади Победы.

11:00 — патриотический фестиваль «Служу России!» на западной стороне острова Татышев (выступления силовиков, концерт, выставки спецтехники, «Хоровод единства»).

15:00 — Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» (творческие коллективы из 7 регионов СФО).

15:00−18:00 — фестиваль русских народных игр на Центральной набережной (классики, цепи, резиночка, городки, лапта и другие).

18:00 — летний фестиваль в парке им. 1 Мая (спорт, VR, мастер-классы, ярмарка, квизы, кино под открытым небом).

Также волонтёры будут вручать ленты-триколоры и рассказывать об истории праздника. В течение июня на краевых киноустановках покажут фильмы «Союз спасения», «Россия: 85 приключений» и «Александр. Невская битва».

Ранее мы сообщали, что фестиваль русских народных игр пройдёт в Красноярске в День России.