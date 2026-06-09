«Мама, мы справимся»: чтобы спасти пятимесячного Платона, его семье нужно собрать миллион рублей

Я позвала неонатолога. Он сказал, что это последствия прохождения по родовым путям и переживать не о чем. Я успокоилась. Но уже на следующий день другой неонатолог во время обхода сама обратила внимание на форму лба. Она сказала, что хочет исключить некоторые сомнения, и отправила нас на УЗИ головы. Я тогда ничего не понимала, меня трясло от страха".