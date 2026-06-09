Волгоградские поликлиники с 12 июня перейдут в режим неотложной помощи

— С 12 по 14 июня ежедневно будут работать кабинеты и отделения неотложной помощи, а также отделения для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями: в Волгограде и Волжском с 8:00 до 17:00, а в районах области — с 8:00 до 15:00, — сообщили в комитете облкомздраве.