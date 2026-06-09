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Россельхознадзор обнаружил нарушения на предприятии по переработке молока в Нижегородской области

Завершена проверка ООО «Производственно‑фасовочная компания», занимающегося переработкой и фасовкой молочной продукции в Нижегородской области.

Источник: Время

5 июня 2026 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия завершили внеплановую проверку ООО «Производственно‑фасовочная компания», занимающегося переработкой и фасовкой молочной продукции в Нижегородской области.

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии допущены нарушения техрегламентов Таможенного союза. Условия хранения готовой продукции не соответствовали требованиям производителя, а используемое продовольственное сырьё не соответствовало установленным нормам качества и безопасности.

С сотрудников производства были взяты образцы творога по ГОСТ 5% (упаковки по 5 кг, гофрокороб), которые направили в Нижегородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований. По результатам физико‑химического анализа в твороге выявлены пальмитолеиновая, пальмитиновая и стеариновая кислоты, что запрещено техрегламентами «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и требованиям ГОСТ 31453‑2013 «Творог. Технические условия».

При проверке данных в ФГИС «Меркурий» также обнаружены ошибки в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Проверка показала, что часть сырья поступила на переработку без обязательной ветеринарно‑санитарной экспертизы.

По результатам проверки в отношении ООО «Производственно‑фасовочная компания» составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ; по этому делу предусмотрено наложение штрафа.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор отозвал в Нижегородской области 15 деклараций на животноводческую продукцию.