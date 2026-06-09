Россельхознадзор обнаружил нарушения на предприятии по переработке молока в Нижегородской области

С сотрудников производства были взяты образцы творога по ГОСТ 5% (упаковки по 5 кг, гофрокороб), которые направили в Нижегородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований. По результатам физико‑химического анализа в твороге выявлены пальмитолеиновая, пальмитиновая и стеариновая кислоты, что запрещено техрегламентами «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и требованиям ГОСТ 31453‑2013 «Творог. Технические условия».