Доказано 10 случаев: серийному педофилу вынесли приговор в Саратове

Согласно материалам уголовного дела, не имевший определенного места жительства мужчина заводил беседы с малолетними на улице или в подъездах. В ходе разговора в какой-то момент он оголялся и начинал на глазах своих жертв самоудовлетворяться. При этом физического воздействия на детей им не совершалось. В отдельных случаях педофил гладил детей, а также просил их снять нижнее белье. Некоторые девочки убегали, некоторые из-за страха выполняли требования маньяка.