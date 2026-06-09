СК проверяет аварийный Дом купцов Лошкаревых в Нижнем Новгороде

Внимание ведомства привлекли публикации в СМИ: в них говорилось о плачевном состоянии объекта культурного наследия и о том, что права проживающих в нём людей нарушаются. Выяснилось, что управляющая компания прекратила обслуживать дом, а необходимые меры для поддержания приемлемых условий жизни своевременно не приняли.