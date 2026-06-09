СК проверяет аварийный Дом купцов Лошкаревых в Нижнем Новгороде

Следственные органы начали проверку состояния исторического здания в Нижнем Новгороде — Дома купцов Лошкаревых (Ильинская, 49). Информацию об этом распространило СУ СК России по региону.
Внимание ведомства привлекли публикации в СМИ: в них говорилось о плачевном состоянии объекта культурного наследия и о том, что права проживающих в нём людей нарушаются. Выяснилось, что управляющая компания прекратила обслуживать дом, а необходимые меры для поддержания приемлемых условий жизни своевременно не приняли.
По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В ходе расследования следователи оценят правомерность действий сотрудников УК, на которых лежала ответственность за ремонт и содержание здания.
Ранее дело о хищении на реставрации ОКН в Арзамасе направлено в суд.