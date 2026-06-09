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В Светлогорске идет подготовка ко второму Фестивалю песчаных скульптур

Участие в мероприятии принимают скульпторы из России и Индии.

В четверг, 11 июня, в 15:00 часов в Светлогорске напротив санатория «Янтарный берег» состоится открытие второго Фестиваля песчаных скульптур (0+). Информацию об этом опубликовала администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

На фестивале будет представлено 15 уникальных скульптур из калининградского песка, для создания которых использовали тысячи тонн материала. Участие в мероприятии принимают скульпторы из России и Индии.

«Они создают целый мир. Мир, где можно заблудиться взглядом, сделать сотню кадров и почувствовать себя немного ребёнком, который впервые увидел чудо», — говорится в сообщении. Фестиваль будет работать до конца лета.

Напомним, в 2025 году в Светлогорске прошел первый Фестиваль песчаных скульптур на тему «Море светлой любви…» Участие в событии принимали десять известных скульпторов из России и Белоруссии.

Видео: страница администрации Светлогорска в соцсети «ВКонтакте».

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