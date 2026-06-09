Как Самара встретила «Театральный поезд»

Можете себе представить, как воскресным вечером железнодорожный вокзал Самары превратился в космос, исторический архив, футбольный стадион и пионерский костер одновременно? Я — да. Здесь проходил перформанс «Туда-сюда» с Розой Хайруллиной и самарскими артистами, которые построили все действие на разных путях. Разные номера — разные этапы истории и философские размышления. Каждый перрон — своя судьба, свой поезд, свой голос.
Под куполом вокзала зажглось звездное небо (это художники по свету постарались так, что пассажиры задирали головы, едва не забыв про билеты). В какой-то момент в эту звездную бездну почти по-настоящему запустили ракету. На огромном экране в зале поплыли исторические кадры: черно-белые поезда, старые вокзалы, лица тех, кто уезжал и возвращался.
И вдруг — песни Виктора Цоя. Зал подпевал. Потом на перрон вышли футболисты «Крыльев Советов» с мячом. Рядом с ними — пионеры с горнами. А потом все смешалось, как всегда и случается на большом вокзале и историческом перепутье. Получился как бы многослойный пирог из исторического буфета. «Съедобно» ли это для искусства — вопрос к зрителям. Но по массовости перформанс побил все вокзальные рекорды Самары. 350 артистов, несколько тысяч зрителей.
Перформанс на самарском вокзале объединил 350 актеров и тысячи зрителей. Фото: Ирина Чечурина/РГ.
А во время последних сцен действа, когда Роза Хайруллина кланялась под овации на фоне звездного неба, сам Театральный поезд уже вез актеров в Ульяновск и Уфу. Туда отправились самарские театры. «Мой бедный Марат» от театра «Грань» — спектакль про любовь, рожденную в блокадном Ленинграде. «Жил был король» от Самарского театра кукол — ироничная комедия по мотивам сказок Сергея Седова. «Репка» — опера для детей от Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.
Поезд ушел, а перформанс еще длился. И в этом был главный театральный парадокс этих двух дней. Выходные выдались очень даже активными не только для участников, но и для публики.
Утром 6 июня — встреча на вокзале. На перроне — уличный театр «Пластилиновый дождь». Я откладываю блокнот: надо фоткаться. Ребята в ярких костюмах, на ходулях, со спонтанно возникающими историями по ходу движения. Пассажир, который отходил купить газету, вернулся — а его уже обнимает клоун. Товарищ сначала опешил, потом заулыбался.
Тут же, в кассовой зоне, фотовыставка к 150-летию Союза театральных деятелей России. А вечером доставшие счастливый билет отправились в театр «СамАрт». Здесь прошло открытие самарского этапа. «Барышня-крестьянка» от Драматического театра города Вольска. Пушкин на малой сцене — интимно до мурашек.
7 июня — сначала в Театр кукол — там саратовский «БалаганчикЪ» с «Жила-была Деревенька». Русские обряды, песни, дети водят хороводы. Потом в «Мастерскую» — мюзикл «Кот в сапогах» от Саратовской филармонии. Взрослые смеялись громче детей. После спектакля бегу за автографами. Актриса расписалась у меня на программке: «Дорога — это жизнь. Не пропусти свой поезд».
Уточнение по ходу движения. «Театральный поезд» — всероссийский проект к 150-летию Союза театральных деятелей России. Он проходит при поддержке Минкульта РФ, РЖД и Президентского фонда культурных инициатив. Южный маршрут, от Симферополя до Москвы, продлится 35 дней: 19 городов. Самара стала одной из остановок. И это не случайно: в этом году губернии 175 лет, и 175 лет назад в Самаре открылся первый театр.
— Для наших жителей театр всегда был не только местом отдыха, но и местом силы, где рождаются новые смыслы, — говорит мне министр культуры Самарской области Ирина Калягина. — Такой культурный обмен позволяет театрам делиться своим искусством с новыми аудиториями. Это прекрасная возможность для артистов и режиссеров перенять лучшие практики. Проект помогает сделать театр более доступным для людей в удаленных от столиц регионах.
Комментарий.
Андрис Лиепа, народный артист России:
— В прошлом году я поставил в Самаре два спектакля: «Жар-птицу» и «Шахерезаду». И когда СТД предложил выбрать город, чтобы встретить участников поезда, я сразу сказал: Самара. Замечательный город, потрясающая погода. Первый раз на вокзале встречаю поезд — обычно летаю на самолете. И, конечно, потрясающая сама идея. Уникальная не только для страны, но и в мире: Театральный поезд едет из Владивостока, финиш в Москве в конце июня. Надеюсь, что артисты почувствуют это единение городов и артистов разных театров.