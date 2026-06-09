Как Самара встретила «Театральный поезд»

— В прошлом году я поставил в Самаре два спектакля: «Жар-птицу» и «Шахерезаду». И когда СТД предложил выбрать город, чтобы встретить участников поезда, я сразу сказал: Самара. Замечательный город, потрясающая погода. Первый раз на вокзале встречаю поезд — обычно летаю на самолете. И, конечно, потрясающая сама идея. Уникальная не только для страны, но и в мире: Театральный поезд едет из Владивостока, финиш в Москве в конце июня. Надеюсь, что артисты почувствуют это единение городов и артистов разных театров.