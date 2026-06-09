В Казани умер мужчина, сменивший имя на Исус Христос

Жителя Казани, несколько лет назад сменившего имя на Исус Христос, нашли мертвым в собственной квартире. По словам его адвоката, мужчина умер из-за болезни: он имел инвалидность и злоупотреблял алкоголем. Казанский Христос несколько раз был судим, в том числе за кражи и разбой, а в 2025-м получил два года условно за фиктивную регистрацию мигрантов. Суд обязал его сменить имя на данное при рождении, но мужчина не торопился и специально избегал приставов.