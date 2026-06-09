За год реальная зарплата в Пермском крае выросла на 3,8%

В первом квартале текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Прикамье составила 84,8 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 11,2%. Реальная начисленная зарплата с учетом индекса потребительских цен тоже выросла, но лишь на 3,8%. Такие данные приводит Пермьстат.