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За год реальная зарплата в Пермском крае выросла на 3,8%

В среднем работники получали в январе-марте 84,8 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Прикамье составила 84,8 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 11,2%. Реальная начисленная зарплата с учетом индекса потребительских цен тоже выросла, но лишь на 3,8%. Такие данные приводит Пермьстат.

Больше всего в Пермском крае зарабатывали специалисты, работающие в сфере финансов и страхования — 127,4 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплаты работники сферы информации и связи — 127 тыс. рублей, а на третьем месте — сотрудники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых — 118,1 тыс. рублей.

Меньше всего получали работники гостиниц и предприятий общественного питания — 52,2 тыс. рублей, а также работники сферы недвижимости — 56,1 тыс. рублей и администраторы — 55,4 тыс. рублей.