В Ростовской области назвали самый опасный вид рака

В 2025 году в Ростовской области наиболее опасным оказался рак трахеи, легких и бронхов. На такие заболевания пришлось почти 25% всех летальных исходов от онкологических заболеваний. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора сообщает «Городской репортер».