Рецепты домашнего кваса: от классического для окрошки до необычных вариантов

«150−250 мл в день, примерно один стакан. Пить лучше не на голодный желудок, а как завершение обеда или ужина. И главное правило — прислушиваться к ощущениям: если появилось вздутие или дискомфорт, объем стоит снизить или временно убрать квас», — уточнила Юлия Рябкова.