Нижегородское правительство увеличило предельный объем облигационных займов

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025—2027 годах минфин планировал разместить три облигационных займа на 37 млрд руб. На 1 июня 2026 года госдолг региона составил 208,4 млрд руб., на государственные ценные бумаги в структуре долга приходится 25,5 млрд руб.