Нижегородское правительство увеличило предельный объем облигационных займов

Правительство Нижегородской области увеличило предельный объем размещения облигационных займов в 2026—2028 годах с 15 млрд до 20 млрд руб. Документ опубликован на портале правовых актов.
Сейчас минфин Нижегородской области готовится разместить облигационный заем на 20 млрд руб. Срок обращения государственных ценных бумаг составит три года. Заем привлекают для погашения дефицита областного бюджета и рефинансирования ранее привлеченных заимствований.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025—2027 годах минфин планировал разместить три облигационных займа на 37 млрд руб. На 1 июня 2026 года госдолг региона составил 208,4 млрд руб., на государственные ценные бумаги в структуре долга приходится 25,5 млрд руб.