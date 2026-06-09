Свыше 1,9 тысяч ресторанов, кафе и баров работают на территории Нижегородской области

«За последние пять лет отмечен рост числа общедоступных столовых и закусочных на 6,2%, а также ресторанов, кафе и баров на 5,6%. В то же время количество столовых, находящихся на балансе учебных заведений, промышленных предприятий и других организаций сократилось на 5%», — отметили в Нижегородстате.