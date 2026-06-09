Свыше 1,9 тысяч ресторанов, кафе и баров работают на территории Нижегородской области

1 тысяча 969 ресторанов, кафе и баров были открыты на территории Нижегородской области по состоянию на конец 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.
Также в регионе насчитывается 1 тысяча 245 столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий. Кроме того, работают 482 общедоступные столовые и закусочные.
«За последние пять лет отмечен рост числа общедоступных столовых и закусочных на 6,2%, а также ресторанов, кафе и баров на 5,6%. В то же время количество столовых, находящихся на балансе учебных заведений, промышленных предприятий и других организаций сократилось на 5%», — отметили в Нижегородстате.
По итогам 2025 года оборот общественного питания в Нижегородской области составил 62,1 млрд рублей, что выше прошлогоднего уровня в сопоставимых ценах на 10,2%.
«Среди регионов Приволжского федерального округа по обороту общественного питания Нижегородская область находится на четвертом месте после Самарской области, республик Татарстан и Башкортостан», — подчеркнули специалисты статистического ведомства.
Большую часть оборота общественного питания области (64,6%) сформировали субъекты малого предпринимательства. Остальная часть оборота (35,4%) пришлась на крупные и средние организации.
Напомним, в Нижнем Новгороде в пятый раз начал свою работу фестиваль «Гастрономическая Рождественская» (6+).