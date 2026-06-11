Главные инфоповоды, ключевые цитаты: исследование статей мировых СМИ о ПМЭФ

Аналитическое агентство «Смыслография» и Новости Mail проанализировали сообщения мировой прессы о ПМЭФ-2026 и выяснили, какие мероприятия, произошедшие на полях форума, привлекли наибольшее внимание зарубежных СМИ.
Так, объем публикаций зарубежных СМИ о Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году вырос на треть по сравнению с прошлым годом — с 2 900 до 4 300 сообщений. Количество упомянувших форум стран достигло 112, что превышает доковидные показатели (в 2019-м их было 88), а материалы вышли на 30 языках.
Наиболее активный прирост обеспечили СМИ Танзании, Бенина, ЮАР, Никарагуа и Нигера. В топ-5 стран по числу публикаций вошли Китай (434), Италия (290), Испания (246), Индия (242) и США (240).
Главные инфоповоды
Одним из самых тиражируемых стало заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева о планах строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединит Чукотку и Аляску, — информацию подхватили бразильские, азербайджанские и другие издания. Дмитриев также сообщил, что диалог России и США по украинскому вопросу достиг «существенного прогресса», а контакты между странами стали более активными, в том числе в сфере экономического взаимодействия. Эта новость разошлась по китайским агентствам people.com.cn и Xinhua.
Цитаты президента РФ Владимира Путина оказались в центре внимания итальянских, португальских и швейцарских СМИ. Итальянские издания активно распространяли его высказывания с пленарного заседания: о европейских элитах, сеющих хаос; о том, что Россия не поставляет оружие Ирану и не изолирована от мира; сравнение госдолга РФ и европейских стран. Португальское Observador и швейцарское RTS также подробно разобрали международную повестку и экономические тенденции, озвученные президентом.
Широкое освещение получила встреча Владимира Владимировича Путина с руководителями международных информационных агентств, где он высказался о перспективах налаживания отношений с европейскими странами (Xinhua) и конфликте с Украиной (Day.Az). Также внимание привлекло замечание президента о том, что Китай переживает период бурного развития и играет все более важную роль в мировой экономике и политике, а сотрудничество РФ и КНР достигло беспрецедентного уровня (Brasil 247).
Ключевые цитаты российских чиновников
Из высказываний российских чиновников наибольший резонанс вызвали несколько заявлений.
Вице-премьер Александр Новак назвал повышение производительности труда, технологический прогресс, переориентацию торговли и улучшение деловой среды четырьмя основными факторами будущего экономического роста России (Monitor Mercantil).
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия достигла «абсолютно суверенной позиции» в области финансов: «В настоящее время мы живем в условиях отсутствия притока иностранных инвестиций, полностью полагаясь на собственные финансовые ресурсы и оптимально их используя» (Sputnik Arabic).
В свою очередь, помощник президента Максим Орешкин рассказал, что россиянам не стоит ждать отмены западных санкций и возвращения к довоенному укладу жизни. «Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Мир, который был 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет», — сообщил он. Эту цитату «подхватило» азербайджанское издание Caliber.
Иностранные делегации
Китай, традиционно лидирующий по объему публикаций (434 материала), освещал участие заместителя председателя КНР Хань Чжэна, который назвал российско-китайские отношения «общей ответственностью за мир и стабильность во всем мире». Он подчеркнул, что высокий уровень отношений между странами — это не только необходимое условие для их развития, но и вклад в глобальную стабильность. Товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов долларов, и, по словам посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, дальнейшие перспективы светлые и многообещающие (Xinhua).
В рамках форума прошел бизнес-диалог «Россия-Китай», где стороны подтвердили готовность к новым совместным проектам.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о росте товарооборота с Россией с 4 до 13 миллиардов долларов за десять лет и предложил создать туристический коридор «Самарканд — Санкт-Петербург» с совместными фестивалями, выставками и гастрономическими неделями (Aktualno.uz). Также на полях форума было объявлено о строительстве первой АЭС в Узбекистане, старт которому дали президенты России и Узбекистана. Кроме того, узбекский лидер выступил с инициативами по углублению евразийской промышленной интеграции и формированию совместной цифровой экосистемы на основе искусственного интеллекта (Trend.az).
Саудовская Аравия, выступившая почетным гостем форума, привлекла внимание заявлением министра энергетики принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда, который призвал к стабильности на мировых энергетических рынках, подчеркнув, что миру срочно необходима предсказуемость в этой сфере (Al Jazeera, Asharq AI-Awsat). Министр промышленности королевства также провел встречи с российскими инвестиционными ведомствами для обсуждения сотрудничества в приоритетных секторах (Saudi Gazette).
Индийские СМИ подробно освещали участие министра информационных технологий штата Андхра-Прадеш Нары Локеша, который прибыл в Россию для привлечения инвестиций в логистику, энергетику, фармацевтику и ИТ (The Hindu). Он заявил, что Северный морской путь способен существенно сократить сроки доставки грузов между Индией и Европой, а его регион готов стать ключевым логистическим узлом в российско-индийских транспортных проектах (Deccan Chronicle). Также обсуждалось расширение сотрудничества с «Русалом» и создание полного алюминиевого производственного цикла в штате.
Среди африканских стран наибольший резонанс вызвали заявления делегации Танзании, которая анонсировала прямые рейсы Air Tanzania по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар и ожидает привлечь свыше 2 миллиардов долларов инвестиций в энергетику, медицину, добычу полезных ископаемых и цифровую экономику (The Citizen). Министр экономики Мавритании выступил на конференции «Африканская инвестиционная платформа», подчеркнув стратегическое положение своей страны на перекрестке Африки, Европы и арабского мира, а также ее политическую стабильность (Le Calame). Посол Алжира в России, в свою очередь, объявил о планах своей страны принять активное участие в третьем саммите Россия-Африка, который состоится в Москве 28 и 29 октября.
Неформальные гости из США и Европы
Среди неформальных гостей выделялась американская делегация: глава федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, занимающийся проектом строительства нового бального зала в Белом доме (инициированным президентом Дональдом Трампом), выступил на сессии о диалоге культур и рассказал о влиянии архитектуры петербургских дворцов на его работу (Le Figaro). В Петербурге также заметили сторонников движения MAGA (движение «Make America Great Again», поддерживающее американского лидера Дональда Трампа) — блогера Кэндис Оуэнс, активно критикующую политику Израиля и феминизм, а также братьев Эндрю и Тристана Тейт, экс-кикбоксеров и медиаперсон, известных своей антифеминистской позицией. Их участие в самом форуме подтверждено не было, однако сам приезд широко обсуждался в контексте возможного участия в программе ПМЭФ.
Американский актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал, также присутствовавший на мероприятии, назвал культуру лучшим способом восстановления диалога между Россией и США (NAMPA TV).
Европу представляли в основном депутаты немецкой партии «Альтернатива для Германии»: член Бундестага Штеффен Котре и депутат Европарламента Петр Бистрон (Die Zeit). Немецкий политик Маркус Фронмайер встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и заявил о необходимости возобновления работы «Северного потока» и восстановления торговых отношений с Россией, отметив, что Германия оказалась в глубокой экономической спирали спада из-за дорогих энергоносителей (The Telegraph). Некоторые издания также сообщили о возможном присутствии в Петербурге бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Бизнес, культура и спорт
В бизнес-повестке внимание зарубежных медиа привлекли инициативы Сбера: партнёрство с ОАЭ и расширение присутствия в Индии, включая открытие ИТ-хаба в Бангалоре (The Wire), запуск факторинга для индийских МСП и решение проблемы нехватки рабочей силы в строительном секторе за счёт привлечения индийских рабочих (Reuters).
Распространение получил прогноз главы Роснефти Игоря Сечина о росте стоимости нефти до 96 долларов при открытии Ормузского пролива (Negócios).
Кроме того, «Уралхим» анонсировал планы по локализации производства удобрений в Африке и созданию региональных складов для повышения продовольственной безопасности континента (Business Insider Africa).
«Ростех» получил внимание индийских СМИ после сертификации двигателя ПД-8, которую назвали «прорывом для российской авиапромышленности» (Frontier India).
В культурной сфере китайские СМИ отметили презентацию русскоязычного издания первого тома книги «Управление Китаем под руководством Си Цзиньпина» (Xinhua), а также высокую оценку министром культуры РФ Ольгой Любимовой китайской киноиндустрии. Она сообщила о выходе в прокат совместного фильма «Красный шелк» и завершении съемок его продолжения «Черный шелк» (China Daily).
В сфере медицины внимание привлекло заявление директора ФМБА Вероники Скворцовой о положительных результатах клинических испытаний вакцины от колоректального рака (Prensa Latina).
В спорте ключевым событием стал анонс хоккейного матча между Россией и США, который состоится в Москве 1 июля — впервые за семь лет (Ommcom news).
По словам Ольги Васильевой, генерального директора аналитического агентства «Смыслография», многолетняя практика показывает, что зарубежные СМИ на таких международных мероприятиях, как ПМЭФ, больше всего привлекают заявления первых лиц государства, касающиеся международной повестки и важнейших событий в стране. Также иностранные медиа пишут об участии делегаций своих стран. Чтобы иноСМИ обратили внимание на новости российского бизнеса и регионов, необходимо наличие либо совместных проектов с зарубежными странами, либо прорывных технологических решений.
Мы видим интересную динамику: помимо «традиционных» лидеров (Китай, Германия), мощный рывок сделали Индия и африканские страны. Одной из заметных на форуме граней образа России стало позиционирование нашей страны как «Альтернативный Давос», центр незападного экономического диалога. И эту повестку подхватили наши южные и восточные партнёры.
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Исследование подготовлено на основе материалов зарубежных СМИ, агрегированных через международную профессиональную базу данных медиамониторинга. База охватывает более 30 тысяч источников из 200 стран на 33 языках и включает национальные и региональные газеты, новостные агентства, отраслевые издания, а также расшифровки теле- и радиопередач.