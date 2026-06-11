Главные инфоповоды, ключевые цитаты: исследование статей мировых СМИ о ПМЭФ

Среди неформальных гостей выделялась американская делегация: глава федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, занимающийся проектом строительства нового бального зала в Белом доме (инициированным президентом Дональдом Трампом), выступил на сессии о диалоге культур и рассказал о влиянии архитектуры петербургских дворцов на его работу (Le Figaro). В Петербурге также заметили сторонников движения MAGA (движение «Make America Great Again», поддерживающее американского лидера Дональда Трампа) — блогера Кэндис Оуэнс, активно критикующую политику Израиля и феминизм, а также братьев Эндрю и Тристана Тейт, экс-кикбоксеров и медиаперсон, известных своей антифеминистской позицией. Их участие в самом форуме подтверждено не было, однако сам приезд широко обсуждался в контексте возможного участия в программе ПМЭФ.