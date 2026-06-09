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Россельхознадзор обнаружил опасную молочную продукцию в Нижегородской области

Россельхознадзор нашел нарушения при производстве молочной продукции в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Россельхознадзор нашел нарушения при производстве молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку ООО «Производственно-фасовочная компания». Выяснилось, что производитель нарушал нормы хранения готовой продукции и использовал сомнительное сырье.

При проверке творога в лаборатории в составе обнаружили запрещенные кислоты. Кроме того, компания не проводила ветеринарно-санитарную экспертизу для части сырья.

В отношении производителя составлен административный протокол, по которому будет выписан штраф.

Напомним, 15 деклараций отозваны у нижегородских производителей мяса и молока.