Россельхознадзор обнаружил опасную молочную продукцию в Нижегородской области

Россельхознадзор нашел нарушения при производстве молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку ООО «Производственно-фасовочная компания». Выяснилось, что производитель нарушал нормы хранения готовой продукции и использовал сомнительное сырье.
При проверке творога в лаборатории в составе обнаружили запрещенные кислоты. Кроме того, компания не проводила ветеринарно-санитарную экспертизу для части сырья.
В отношении производителя составлен административный протокол, по которому будет выписан штраф.
Напомним, 15 деклараций отозваны у нижегородских производителей мяса и молока.