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В Казани отремонтируют улицу Маршрутную

Работы проводят на участке протяженностью 500 м.

Участок улицы Маршрутной протяженностью 500 м отремонтируют в Кировском районе Казани. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

На участке улицы уложат новый верхний слой асфальта. Также там отремонтируют тротуары, заменят бордюрный камень. Для обеспечения безопасности движения специалисты установят пешеходные ограждения и четыре дорожных знака, а также нанесут разметку.

Рабочие уже завершили демонтаж люков смотровых колодцев. Помимо этого, они отфрезеровали асфальтобетонное покрытие, частично заменили бортовые камни, уложили выравнивающий слой дорожного покрытия.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.