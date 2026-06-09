В Казани отремонтируют улицу Маршрутную

Участок улицы Маршрутной протяженностью 500 м отремонтируют в Кировском районе Казани. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
На участке улицы уложат новый верхний слой асфальта. Также там отремонтируют тротуары, заменят бордюрный камень. Для обеспечения безопасности движения специалисты установят пешеходные ограждения и четыре дорожных знака, а также нанесут разметку.
Рабочие уже завершили демонтаж люков смотровых колодцев. Помимо этого, они отфрезеровали асфальтобетонное покрытие, частично заменили бортовые камни, уложили выравнивающий слой дорожного покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.