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Опыт Ставрополья представили на Евразийском форуме соцработников

Событие объединило профессионалов сферы из 12 стран.

Источник: Национальные проекты России

Делегация Ставропольского края приняла участие в XVII Евразийском форуме социальных работников, который прошел 27−29 мая в Минске, сообщили в правительстве региона. Мероприятие отвечало целям и задачам национального проекта «Семья».

Событие объединило профессионалов социальной сферы из 12 стран. Участники обсудили программы, ориентированные на благополучие семьи и детей, инклюзию, цифровую трансформацию социальной защиты, долговременный уход и интеграцию инновационных практик. В делегацию края вошли пять представителей Союза социальных педагогов и социальных работников. Они поделились опытом внедрения мобильных бригад и межсекторного партнерства на Ставрополье.

Делегаты также посетили ведущие социальные учреждения Минска, познакомились с реабилитационными программами, работой с пожилыми и людьми с инвалидностью. По итогам форума принята резолюция с рекомендациями для государственных и муниципальных органов власти по оптимизации работы в социальной сфере.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.