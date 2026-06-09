В Красноярске высадили аллею из 41 сосны

«Очень важно, что вопросы экологии сегодня объединяют всех — и государство, и бизнес, и общественные организации, и жителей. Такие акции помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и создают комфортное пространство для жизни будущих поколений. Я был рад принять участие и сделать вклад в будущее Красноярска», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.