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В Красноярске высадили аллею из 41 сосны

Деревья адаптированы к суровому климату, что обеспечит высокую приживаемость.

Источник: Национальные проекты России

Экоакция «Зеленая волна» прошла в Красноярске в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». В центральном парке высадили 41 сосну — по числу городов — участников проекта «Чистый воздух», сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

К посадке присоединились волонтеры, представители минэкологии региона, общественных организаций и бизнеса. Деревья, полноценные крупномеры высотой от 5 метров, вырастили в местном питомнике. Они адаптированы к суровому климату, что обеспечит высокую приживаемость.

«Очень важно, что вопросы экологии сегодня объединяют всех — и государство, и бизнес, и общественные организации, и жителей. Такие акции помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и создают комфортное пространство для жизни будущих поколений. Я был рад принять участие и сделать вклад в будущее Красноярска», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.