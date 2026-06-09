Памятник академику Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что именно в этом месте ученый жил и работал, здесь формировалась научная школа, прославившая город далеко за его пределами. По его словам, памятник стал выражением признательности города человеку, создавшему его научную славу, и символом памяти, которая должна жить не только в книгах и архивах, но и в городской среде — перед глазами новых поколений.