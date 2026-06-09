Памятник академику Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде

Памятник академику, основателю Института прикладной физики РАН Андрею Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде. Монумент установлен к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-радиофизика.
Памятник установили в сквере на пересечении улиц Ульянова и Провиантской. Как отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев на торжественной церемонии открытия, имя выдающегося радиофизика Андрея Гапонова-Грехова по праву стоит в ряду великих мировых ученых. По его словам, ученый прославил российскую научную школу, воспитал целое поколение известных исследователей, передавая им не только знания, но и преданность делу.
«Нижний Новгород стал для него родным домом, местом, где рождались его грандиозные научные проекты. И сегодня наша миссия — сохранить память об этом великом человеке. Его имя навсегда вписано в историю отечественной науки и, конечно, в историю Нижегородской области», — добавил замгубернатора.
Установка монумента завершила формирование единого мемориального пространства, посвященного Андрею Гапонову-Грехову.
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что именно в этом месте ученый жил и работал, здесь формировалась научная школа, прославившая город далеко за его пределами. По его словам, памятник стал выражением признательности города человеку, создавшему его научную славу, и символом памяти, которая должна жить не только в книгах и архивах, но и в городской среде — перед глазами новых поколений.
«Пусть школьники, студенты, молодые ученые, проходя мимо, видят: большая наука начинается не где-то далеко. Она рождается здесь — на нижегородской земле», — отметил Евгений Чинцов.
Напомним, инициатива установки памятника исходила от Института прикладной физики РАН и была единогласно поддержана депутатами городской Думы.
Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что имя академика Андрея Гапонова-Грехова по праву вписано не только в летопись города, но и в историю мировой науки. Мэр напомнил, что ученый стал основателем целого научного направления в области радиофизики и физики плазмы и именно на нижегородской земле создал Институт прикладной физики, который под его руководством превратился в один из ведущих физических центров страны.
«Памятник, который появился здесь — это не просто дань уважения прошлому. Это символ. Символ того, что Нижний Новгород был, есть и будет всегда кузницей передовых идей и прорывных технологий», — отметил Юрий Шалабаев и выразил надежду, что памятник станет напоминанием для молодого поколения о том, что величие складывается из преданности своему делу и любви к родной земле.
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