Команда Новосибирской области взяла 4 медали на чемпионате «Профессионалы»

Представители Новосибирской области завоевали четыре медали в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который прошел в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Молодёжь и дети». Участники соревновались в компетенциях креативных индустрий и ИТ, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
По итогам командного зачета первое место в направлении «Дизайн интерьера» заняла Алена Харина из Новосибирского профессионально-педагогического колледжа. Золото в компетенции «Коллаборационный дизайн» завоевала Дарья Гуненко из Новосибирского кооперативного техникума имени А. Н. Косыгина. Третьи места достались Елизавете Ерченко (Новосибирский профессионально-педагогический колледж) в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр» и Алексею Кравченко (Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники) в компетенции «Нейросети и большие данные».
Финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ проходил с 27 мая по 1 июня. Участниками и гостями масштабного события в Нижнем Новгороде стали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.