Священник Береговой рассказал, как одеваться в храм в жаркую погоду

Священник напомнил, что даже в жару нужно соблюдать эти правила. «Сколько бы градусов ни было, в храм всё равно нужно приходить в одежде, которая покрывает все части тела. Просто можно выбирать одежду из тонких тканей, лёгкую, которая дышит», — подытожил отец Владислав.