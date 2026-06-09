Священник Береговой рассказал, как одеваться в храм в жаркую погоду

Даже в жаркую погоду православный священник Владислав Береговой рекомендует прихожанам одеваться так, чтобы руки и ноги были закрыты. В беседе с RT он подчеркнул важность соблюдения определённых правил, которые помогают сосредоточиться на молитве и не отвлекают других от богослужения.
Священник отметил, что одежда не должна быть слишком откровенной или провокационной. «Не стоит надевать одежду, которая настолько подчёркивает формы, что отвлекает молящихся людей от службы. Или вообще отсутствие какой-либо одежды на тех или иных частях тела», — сказал он.
По словам отца Владислава, одежда для посещения храма должна быть элегантной и целомудренной. Он также отметил, что женщины могут прийти в храм в шапочке или шляпке, но при этом важно, чтобы головной убор не мешал видеть иконостас.
Священник напомнил, что даже в жару нужно соблюдать эти правила. «Сколько бы градусов ни было, в храм всё равно нужно приходить в одежде, которая покрывает все части тела. Просто можно выбирать одежду из тонких тканей, лёгкую, которая дышит», — подытожил отец Владислав.
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