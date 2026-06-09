Мурашко: в шести регионах РФ начали тестировать доставку лекарств беспилотниками

Доставку лекарств с помощью беспилотников между медицинскими учреждениями начали тестировать в шести регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Да, шесть регионов тестируют», — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медицинскими организациями.
Ранее сообщалось, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов, программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год это предусматривает.