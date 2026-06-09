Евгений Люлин назвал принятие Госдумой закона о запрете вейпов важной победой

Напомним, нижегородские депутаты еще в октябре 2025 года предложили поправки в федеральное законодательство. Согласно им, регионы могут самостоятельно решать вопрос о запрете продажи вейпов на своей территории. Спустя более чем полгода рассмотрения Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтении. Теперь в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года субъекты РФ в качестве эксперимента смогут ограничить продажу вейпов и жидкостей к ним.