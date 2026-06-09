Первые случаи церкариоза в Нижнем Новгороде: ребёнок заразился на Светлоярском озере

Из‑за жаркой погоды жители области потянулись к водоёмам; первый зарегистрированный случай — ребёнок, заразившийся после купания в Светлоярском озере. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Главный сигнал неблагополучного места для купания — мелководье, заросшее водорослями, и утки, плавающие рядом. Чтобы снизить риск заражения, перед заходом в воду рекомендуется смазать кожу кремом на основе вазелина или масла: личинкам будет труднее проникнуть под кожу. После купания примите душ или вытирайте тело жестким сухим полотенцем; одежду лучше переодеть.
При повторном заражении возможна выраженная аллергическая реакция, вплоть до анафилаксии, поэтому при ухудшении состояния нужно немедленно обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что всего шесть озер безопасны для купания в Нижнем Новгороде.