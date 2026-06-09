Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками

«Надо максимально активно объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов спасения мира, близких людей по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Здесь выход только один: не разговаривать. Исходить из того, что кому надо — пригласят», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс».