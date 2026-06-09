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Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками

Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками, подчеркнув, что нужно активно объяснять гражданам недопустимость обсуждения важных вопросов по телефону с лицами, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности.

Госдума во вторник приняла закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.

«Надо максимально активно объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов спасения мира, близких людей по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Здесь выход только один: не разговаривать. Исходить из того, что кому надо — пригласят», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс».

Он отметил, что жизнь современных людей переместилась в цифровое пространство.

«Там у нас и справки, и другие виды отчетности. Мошенники туда проникают, дальше показывают поддельные подписи, шантажируют… Придете в официальное учреждение, там намного сложнее подвергнуть человека мошенническим действиям», — добавил председатель ГД.

Володин подчеркнул, что необходимо «поставить заслон» тем, кто пытается использовать искусственный интеллект и другие новые возможности для обмана граждан.

«Мошенники их осваивают быстро. Стали мы заниматься этим более ответственно и эффективно — у нас снизилось количество мошеннических преступлений в части как раз использования этих технологий. И нам надо динамику эту поддерживать», — подытожил он.

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