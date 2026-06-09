В Барнауле Алтайского края обновят 14 остановочных павильонов

Напомним, что ранее благодаря поддержке в исторической части Барнаула появились арт-объекты и интерактивные стенды, обустроили зоны отдыха со скамейками и перголами с качелями, смонтировали световой потолок. Обновили туристическую навигацию и разработали несколько экскурсионных маршрутов — один из них в 2025 году стал победителем всероссийской туристской премии «Маршрут года». Работы провели на набережной Оби, в парке «Центральный», Нагорном парке, на улице Льва Толстого, пешеходной части улицы Мало-Тобольской и других площадках туристского центра города.