В Барнауле Алтайского края обновят 14 остановочных павильонов

Субсидию для развития общественных территорий в Алтайском крае выиграл Барнаул, сообщили в администрации города. Мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На проспекте Ленина от площади Баварина до площади Октября обновят 14 остановочных павильонов. Их планируется выполнить в едином стиле из современных материалов. На них появятся вывески с названиями остановок. Рядом установят урны и информационные конструкции для туристических материалов. Проект планируют реализовать до конца 2026 года.
Напомним, что ранее благодаря поддержке в исторической части Барнаула появились арт-объекты и интерактивные стенды, обустроили зоны отдыха со скамейками и перголами с качелями, смонтировали световой потолок. Обновили туристическую навигацию и разработали несколько экскурсионных маршрутов — один из них в 2025 году стал победителем всероссийской туристской премии «Маршрут года». Работы провели на набережной Оби, в парке «Центральный», Нагорном парке, на улице Льва Толстого, пешеходной части улицы Мало-Тобольской и других площадках туристского центра города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.