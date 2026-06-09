В Воронежской области ищут инвесторов для восстановления 29 ОКН

«В нашем регионе и за его пределами широко известны такие объекты культурного наследия, как “Дворец Ольденбургских” в Рамони, усадьбы Веневитиновых в Новоживотинном, Лосевых-Шатиловых-Сталь-фон-Гольштейн в Репном, Тулиновых-Толстых в Чертовицах. Но, к сожалению, из-за неудовлетворительного состояния или заброшенности менее популярны и посещаемы другие усадьбы и отдельные памятники истории», — отметили в облправительстве.