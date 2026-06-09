В Воронежской области ищут инвесторов для восстановления 29 ОКН

В Воронежской области начали поиски инвесторов, готовых заняться восстановлением 29 объектов культурного наследия региона. Сейчас здания находятся в неудовлетворительном состоянии, рассказали в областном правительстве.
По данным управления по охране ОКН, в регионе насчитывается три тысячи объектов культурного наследия, включенных в единый реестр памятников России. Свыше 1,5 тысяч из них являются памятниками истории и архитектуры, остальные — объектами археологического наследия.
В последние годы интерес инвесторов к неиспользуемым ОКН растет. Так, за 2023−2025 годы в Воронеже выкупили или взяли в аренду следующие памятники: «Дом Фирюпкина» (пер. Бауманский, 39), «Жилой дом № 7» (ул. Депутатская, 7), «Усадьба Бринкманов» (пер. Школьный, 6), «Дом врача Тобина» (ул. Карла Маркса, 40), «Дом, в котором жил И. Н. Базилевский» (ул. Первомайская, 10), «Дом купцов Клочковых» (ул. Никитинская, 50в).
Культурное наследие возрождается и за пределами областного центра. В пример можно привести «Дачу Башкирцевых» в Семилуках, которую взял в долгосрочную аренду известный меценат, инвестор Алексей Шкрапкин.
«В нашем регионе и за его пределами широко известны такие объекты культурного наследия, как “Дворец Ольденбургских” в Рамони, усадьбы Веневитиновых в Новоживотинном, Лосевых-Шатиловых-Сталь-фон-Гольштейн в Репном, Тулиновых-Толстых в Чертовицах. Но, к сожалению, из-за неудовлетворительного состояния или заброшенности менее популярны и посещаемы другие усадьбы и отдельные памятники истории», — отметили в облправительстве.
В числе таких объектов усадьба Киселевых в селе Хреновое Новоусманского района, усадьба Буцке в селе Подгорное Россошанского района, усадьба в селе Терновое Семилукского района, здания училищ в Нижнедевицком, Рамонском и Ольховатском районах, больницы в Новохоперском, Таловском и Хохольском районах, дома знатных горожан в Богучаре и Острогожске, дворянское собрание в Павловске.
Всем этим зданиям можно дать новую жизнь и при наличии согласованной научно-проектной документации использовать в качестве гостиниц, хостелов, музеев, офисов, выставочных и жилых помещений.
Ознакомиться с полным перечнем таких ОКН можно по ссылке.