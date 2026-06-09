Инвесторам предложили восстановить 29 памятников в Воронежской области

Воронежские власти предложили инвесторам включиться в восстановление 29 объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Перечень таких зданий подготовило региональное управление по охране объектов культурного наследия (ОКН).
Как пояснили в облправительстве, задача проекта — вернуть исторические здания в хозяйственный оборот и привлечь частные деньги к их реставрации. В управлении отмечают, что памятники могут рассматриваться не только как объект охраны, но и как ресурс для развития территорий, туризма, культурных проектов и малого бизнеса.
В единый реестр памятников России включены около трех тысяч воронежских ОКН. Более 1,5 тысячи из них относятся к памятникам истории и архитектуры, остальные являются объектами археологического наследия.
В последние годы интерес инвесторов к неиспользуемым историческим зданиям растет. В 2023—2025 годах в Воронеже из муниципальной собственности в частные руки или аренду перешло несколько памятников, включая «Дом Фирюпкина» в Бауманском переулке, «Усадьбу Бринкманов», «Дом врача Тобина», «Дом купцов Клочковых».
Подобные примеры появляются и за пределами областного центра. Одним из них стала долгосрочная аренда «Дачи Башкирцевых» в Семилуках. Ею занялся меценат и инвестор Алексей Шкрапкин, известный проектами восстановления усадеб «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Липецкой области.
В регионе уже есть и широко известные обновленные исторические объекты, среди них дворец Ольденбургских в Рамони, усадьба Веневитиновых в Новоживотинном, усадьба Лосевых-Шатиловых-Сталь-фон-Гольштейн в Репном и усадьба Тулиновых-Толстых в Чертовицах.
Однако часть памятников остается менее посещаемой из-за аварийного состояния или заброшенности.
В числе таких объектов — усадьба Киселевых в селе Хреновое Новоусманского района. Имение на берегу реки Усмань появилось в конце XVIII века. В 1901 году его приобрел математик Андрей Киселев, автор школьных учебников. В начале XX века здесь бывала и работала его дочь Елена Киселева, художница, выпускница Императорской академии художеств и ученица Ильи Репина. Усадебный ансамбль сохранился почти в первоначальном виде. В него входят главный двухэтажный дом, два флигеля, верхний и нижний парки. Постройки первой половины XIX века относятся к архитектуре позднего классицизма.
Среди объектов, которым также ищут новых хозяев, — усадьба Буцке в селе Подгорное Россошанского района, усадьба в селе Терновое Семилукского района, здания училищ, больниц, дворянского собрания в Павловске, а также дома знатных горожан в Богучаре и Острогожске.
При наличии согласованной научно-проектной документации такие здания можно приспособить под гостиницы, хостелы, музеи, офисы, выставочные и жилые пространства. В управлении считают, что главное — сохранить историческую ценность объектов и найти для них современное применение.