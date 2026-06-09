Инвесторам предложили восстановить 29 памятников в Воронежской области

В числе таких объектов — усадьба Киселевых в селе Хреновое Новоусманского района. Имение на берегу реки Усмань появилось в конце XVIII века. В 1901 году его приобрел математик Андрей Киселев, автор школьных учебников. В начале XX века здесь бывала и работала его дочь Елена Киселева, художница, выпускница Императорской академии художеств и ученица Ильи Репина. Усадебный ансамбль сохранился почти в первоначальном виде. В него входят главный двухэтажный дом, два флигеля, верхний и нижний парки. Постройки первой половины XIX века относятся к архитектуре позднего классицизма.