В Светлогорске пройдёт фестиваль песчаных скульптур с работами мастеров из России и Индии

В Светлогорске пройдёт фестиваль песчаных скульптур. На мероприятии представят работы мастеров из России и Индии. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Фестиваль пройдёт на площадке на Калининградском проспекте, напротив санатория «Янтарный берег». Специалисты создадут 15 скульптур из песка. Фестиваль будет работать с 11 июня до конца лета.
Подобное мероприятие проводят в Светлогорске второй раз. В прошлом году в проекте приняли участие десять скульпторов из разных регионов России и Белоруссии. Тогда для проведения фестиваля привезли 500 тонн песка. Часть работ посвятили юбилею Великой Победы и 100-летию композитора Вениамина Баснера.
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