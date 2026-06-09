В Светлогорске пройдёт фестиваль песчаных скульптур с работами мастеров из России и Индии

Подобное мероприятие проводят в Светлогорске второй раз. В прошлом году в проекте приняли участие десять скульпторов из разных регионов России и Белоруссии. Тогда для проведения фестиваля привезли 500 тонн песка. Часть работ посвятили юбилею Великой Победы и 100-летию композитора Вениамина Баснера.