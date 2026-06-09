Атакованы шесть белгородских муниципалитетов: один человек погиб, двое ранены

ВСУ выпустили беспилотники еще по четырем округам Белгородской области. В Шебекинском округе в селе Белянка повреждены прицеп грузового автомобиля и кровля частного дома. В селе Зиборовка дрон сдетонировал на территории социального объекта — пострадали фасад, остекление и ограждение. В Шебекино повреждено оборудование на территории социального объекта, в селе Красная Поляна из-за детонации дрона пострадали окна, фасад частного дома, газовая труба и грузовой автомобиль. В селе Верхнеберезово повреждена припаркованная машина, в районе села Доброе вследствие детонации беспилотника осколками посечено транспортное средство на парковке предприятия. В Грайворонском округе от детонации дронов в селе Мощеное посечены кровли двух домов и двух хозпостроек, в селе Дорогощь — кровля надворной постройки. В Борисовском округе в селе Крюково поврежден объект инфраструктуры. В Ракитянском округе в селе Русская Березовка выбиты окна, посечены забор частного дома и автомобиль.