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Две зеленых зоны благоустраивают в Ленинском и Сормовском районах

Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Нижегородская правда

Два общественных пространства благоустраивают в Нижнем Новгороде по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о зеленой зоне напротив ЖК «Корабли» в Сормовском районе и сквера на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе, рассказал мэр Юрий Шалабаев по итогам выезда.

Сейчас в Сормове на месте пустыря создают новое пространство площадью более 25 тысяч квадратных метров. В прошлом году за благоустройство этой территории проголосовали около девяти тысяч нижегородцев. Уже в этом году здесь появятся универсальная спортивная площадка для футбола, баскетбола и хоккея, детская игровая зона, площадка для настольного тенниса, а также велодорожка до Светлоярского парка.

Подрядчик работает с опережением графика, поэтому объект может быть сдан раньше срока. Сейчас на территории уже уложен асфальт, продолжается устройство газонов и пешеходных дорожек, ведется монтаж системы освещения и подготовка к установке спортивного оборудования.

Еще один сквер, который приводят в порядок в рамках нацпроекта, находится на улице Космонавта Комарова и занимает площадь более 14 тысяч квадратных метров. Пространство станет продолжением ранее обновленного Юпитерского сквера. Проект предусматривает установку новой системы освещения, спортивной площадки, столов для настольного тенниса, лавочек, качелей и трибун, а также комплексное озеленение.

Как сообщил глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов, работы ведутся по графику. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие, приступил к устройству дорожек, монтажу освещения и ремонту моста через реку Борзовку.

По итогам объезда Шалабаев отметил, что все семь общественных пространств, которые благоустраиваются в этом году в «большом Нижнем», находятся в работе согласно графику. В частности, готовность пешеходной зоны на проспекте Победы в Кстове уже достигла 70%.

До 12 июня 2026 года нижегородцы старше 14 лет могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год на платформе проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что.