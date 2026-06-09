Две зеленых зоны благоустраивают в Ленинском и Сормовском районах

Сейчас в Сормове на месте пустыря создают новое пространство площадью более 25 тысяч квадратных метров. В прошлом году за благоустройство этой территории проголосовали около девяти тысяч нижегородцев. Уже в этом году здесь появятся универсальная спортивная площадка для футбола, баскетбола и хоккея, детская игровая зона, площадка для настольного тенниса, а также велодорожка до Светлоярского парка.