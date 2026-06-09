Затраты на посевную кампанию в Нижегородской области превысили 13 млрд рублей

По его словам, в прошлом году затраты на посевную составили около 12,5 млрд руб. В текущем году они больше, так как за год изменились цены на топливо и семена. Так, в весенний период средняя стоимость на Кстовской нефтебазе ПАО «ЛУКОЙЛ» на летнее дизельное топливо составила 68,3 тыс. руб. за тонну, что на 10% больше по сравнению с годом ранее. Цена на бензин АИ-92 составила более 71,8 тыс. руб. за тонну, увеличившись за год более чем на 26%.