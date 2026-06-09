Как «Фабрика процессов» помогает реальному делу

Современные предприятия давно вышли за рамки стандартного потребления услуг связи — крупный бизнес и государственный сектор сегодня нуждаются в глубокой оптимизации внутренних процессов. Чтобы помочь партнерам найти узкие места в производстве и управлении, Проектный офис «Ростелекома» регулярно проводит для топ-менеджмента различных компаний и органов власти интерактивные сессии. Недавно в Нижнем Новгороде на такой же сессии в роли обучающихся выступили представители ведущих региональных СМИ. Для них организаторы развернули «Фабрику процессов» — полноценный игровой симулятор реального бизнеса.
Как нижегородские журналисты на один день примерили роли специалистов цифрового гиганта и на собственном опыте узнали, как выявлять скрытые потери в рабочих процессах, рассказывает nn.aif.ru.
Особые пары и закон сосиски: как ломаются идеальные процессы.
Начать решили с коммуникационной разминки: каждый получил карточку с изображением, для которой нужно было оперативно найти неочевидную пару среди других участников. Главное условие — не показывать свой рисунок другим, а описывать его исключительно ассоциативно. Это простое упражнение наглядно продемонстрировало, как важно для общего дела уметь четко формулировать свои мысли и слышать коллег. Несмотря на сложность ограничений, все пары быстро воссоединились.
За разминкой последовал разбор теории бережливого производства и методов поиска узких мест. Участникам продемонстрировали известный ролик, где идеально отлаженный и ритмичный процесс обслуживания клиентов в небольшом кафе мгновенно рушится из-за мелочи — посетитель решает расплатиться наличными вместо привычной карты. В отлаженной системе начинается хаос: еда летит в воздух, подносы падают, образуется очередь, а лояльность гостей стремится к нулю.
Видео помогло журналистам освоить метод «Пять почему». С его помощью участники смогли докопаться до первопричины сбоя на импровизированной кухне: почему поднос упал? Потому что его уронили; Почему уронили? Так как держали в руках; Почему держали в руках? Из-за отсутствия специальных направляющих реек. Решение проблемы оказалось простым и незатратным — продлить рейки для подносов вдоль всей зоны выдачи.
Как объяснили организаторы игры, любое негативное событие на производстве или в офисе — это дефект, который неизбежно генерирует потери. Всего в бережливом производстве выделяют восемь типов потерь: от банального ожидания и лишних запасов до потерь интеллекта, когда высококвалифицированный специалист выполняет рутинные функции не по профилю.
К слову, системная работа с процессами приносит колоссальные результаты. За десять лет развития собственной Производственной системы (ПСР) экономический эффект превысил 7,5 млрд рублей, подсчитали в компании.
Голос клиента и софт инженера: тест-драйв в «полевых» условиях.
Вторая часть бизнес-игры позволила участникам буквально примерить на себя чужую жизнь. Журналисты перевоплотились в сотрудников телеком-оператора. Игровое пространство превратилось в мини-офис с реальными рабочими местами, компьютерами, специализированным программным обеспечением и очень жизненными сценариями. Участники распределили роли: кто-то стал требовательным клиентом, кто-то — сервисным инженером, выезжающим на вызовы «в поля», а кому-то достались кресла диспетчеров, руководителей и специалистов по контролю качества.
Подобное погружение помогает топ-менеджерам крупных предприятий и организаций, для которых и проводится эта игра, посмотреть на собственный бизнес с трех сторон одновременно. Модель бережливого производства требует всегда учитывать «голос клиента», «голос сотрудника» и «голос бизнеса». Оказавшись на месте линейного персонала, руководители начинают понимать истинные причины задержек: неудобный интерфейс программы, отсутствие координации между отделами или несовершенство инструкций.
Главный вывод бизнес-игры — в том, что любые скрытые потери — это прямые убытки компании, а их устранение — гарантированная выгода. Но чтобы решить проблему, её нужно сначала локализовать и четко сформулировать.
Именно для этого топ-менеджеров учат разговаривать на языке цифр и фактов. Вместо абстрактной жалобы «у нас всё работает медленно» бизнес учится формулировать конкретный заказ для Проектного офиса «Ростелекома». А инженеры-разработчики, получив точечный и оцифрованный запрос, создают индивидуальное цифровое решение. Оно действительно автоматизирует рутину и экономит миллионы.