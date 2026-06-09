Как «Фабрика процессов» помогает реальному делу

Начать решили с коммуникационной разминки: каждый получил карточку с изображением, для которой нужно было оперативно найти неочевидную пару среди других участников. Главное условие — не показывать свой рисунок другим, а описывать его исключительно ассоциативно. Это простое упражнение наглядно продемонстрировало, как важно для общего дела уметь четко формулировать свои мысли и слышать коллег. Несмотря на сложность ограничений, все пары быстро воссоединились.